Челябинская школьница победила во всероссийском конкурсе блогеров

Девочка рассказала о своих путешествиях по стране

В Москве завершился финал третьего сезона проекта «ТопБЛОГ». Победительницей от Челябинской области стала Арина Маркушина с блогом «Утиные истории», в котором она рассказывает о своих путешествиях по России и посещении детских центров, таких как МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Из 30 регионов были выбраны 52 финалиста, из которых 15 стали победителями проекта. Среди них — Арина Маркушина.

«В моем блоге читатели могут найти конкурсы и мероприятия, которые дают возможность стать частью масштабных мероприятий. Благодаря проекту „ТопБЛОГ“ я начала активно вести и развивать соцсети, и мои посты набирают уже более 135 тысяч просмотров», — поделилась Арина Маркушина.

Всего на участие в проекте было подано более 50 000 заявок. Отличительной особенностью третьего сезона стали две конкурсные механики: основной конкурс проекта, состоящий из трех этапов, и дополнительный конкурс для участников, желающих получить навыки в сфере блогинга.