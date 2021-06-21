Первая Европейская олимпиада для девочек по информатике на днях завершилась в Швейцарии. В контесте приняли участие 156 школьниц из 39 стран. За сборную команду России выступали четыре девочки, и каждая завоевала золотую награду. Челябинск представляла Екатерина Шиляева из физико-математического лицея № 31.
Преподаватель информатики Александр Егоров отметил, что Катя в 2019 году стала призером Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко из Москвы поделили абсолютное I место в индивидуальном зачете, справившись с заданием, которое решили лишь 15 участниц. Задания были крайне сложные, максимально приближенные к работе профессиональных программистов.
Тренером российской команды выступил доцент ИТМО Андрей Станкевич. В нынешнем сезоне международных школьных олимпиад российские команды уже в третий раз завоевывают максимальный комплект золотых медалей, ставя при этом абсолютный рекорд.
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