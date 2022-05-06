Челябинская школьница нашла медальон бойца, погибшего в Великой Отечественной войне

Любовь Лукьянова приняла участие в поисковых работах в Новгородской области

Челябинская школьница Любовь Лукьянова в составе движения «Добровольцы памяти» нашла медальон 46-летнего ленинградского бойца Михаила Яковлевича Пономарева, погибшего в Великой Отечественной войне. Поисковые работы шли в районе Старой Руссы Новгородской области. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова.



«Ребята из челябинского поискового отряда „Казачья лава“ приехали в Старую Руссу в составе сводной группы „Добровольцев памяти“, сформированной из поисковых отрядов разных регионов России. В работах, кроме челябинцев, задействованы представители ямальского, курганского, новгородского отрядов: „Безымянная высота“, „Патриот“ и „Следопыт“. Всего задействовано 58 человек, 30 из которых — дети и подростки», — рассказала Яна Лантратова.

Они откапывают останки земляков, чтобы вернуть их тела на малую родину, связаться с семьями, придать земле с воинскими почестями и согласно православным церковным традициям.

За эту вахту поисковикам, по словам Яны Лантратовой, уже удалось поднять останки 22 солдат. При них найдено три медальона и ложка с инициалами, у которой, судя по всему, было два владельца.

«Вскрыть пока удалось только один медальон. Он принадлежал ленинградцу Михаилу Яковлевичу Пономареву, погибшему на войне в 46 лет. Мужчина поступил на службу в 645-й мотострелковый полк 202-й стрелковой дивизии в июле 1941-го, а в августе уже перестал выходить на связь. Этот медальон, кстати, нашла девочка из Челябинска Любовь Лукьянова. Это очень важно, что к поисковым работам привлекают детей. Так воспитывают настоящих патриотов», — добавила Яна Лантратова.

Место раскопок поисковикам показали местные жители. Один их них показал место, где при отступлении красноармейцев в полях люди присыпали землей тела погибших бойцов 171-й гвардейской стрелковой дивизии, которая формировалась в 1941—1942 году из уроженцев Златоуста.

Яна Лантратова намерена обратиться к профильным структурам с просьбой помочь организовать отряду тематическую выставку в Челябинске. По словам депутата, у ребят довольно много любопытных экспонатов.