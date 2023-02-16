Два школьника подрались на перемене в апреле 2022 года. Во время драки десятиклассник сломал шестикласснику локтевую кость.
«Это повлекло физические страдания несовершеннолетнего, а также ограничило его возможность продолжить обучение в полной мере и вести активный образ жизни», — говорят в прокуратуре.
Если бы в школе за дисциплиной лучше следили учителя, драка бы не случилась. Поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации с учебного заведения. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал школу заплатить родителям потерпевшего 40 тысяч рублей.
Заместитель директора школы и два учителя привлечены к дисциплинарной ответственности.