Челябинская школа заплатила 40 тысяч рублей за сломанный локоть ребенка

11-летний мальчик пострадал во время драки со старшеклассником

Одна из школ Калининского района Челябинска возместила моральный ущерб семье шестиклассника, пострадавшего во время драки в стенах учебного заведения. Родители мальчика получили 40 тысяч рублей, сообщает в четверг, 16 февраля, пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Два школьника подрались на перемене в апреле 2022 года. Во время драки десятиклассник сломал шестикласснику локтевую кость.

«Это повлекло физические страдания несовершеннолетнего, а также ограничило его возможность продолжить обучение в полной мере и вести активный образ жизни»,

— говорят в прокуратуре.

Если бы в школе за дисциплиной лучше следили учителя, драка бы не случилась. Поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации с учебного заведения. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал школу заплатить родителям потерпевшего 40 тысяч рублей.

Заместитель директора школы и два учителя привлечены к дисциплинарной ответственности.