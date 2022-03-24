Челябинская школа — родина «Белых медведей»

Обычное учебное заведение на северо-западе Челябинска за 27 лет воспитало несколько десятков чемпионов

События последних недель показывают: мировая общественность охотно выдавливает Россию на периферию. Речь не только об экономических ограничениях: нашим спортсменам отказывают в участии в мировых соревнованиях. Первое областное информагентство на примере одной-единственной челябинской школы выяснило, что миру, по крайней мере, спортивному, действительно есть чего опасаться.



Школа № 129 на улице Салавата Юлаева — обычное вроде бы образовательное учреждение. Если бы не несколько «но»: 129-я — не просто родина знаменитых сегодня «Белых медведей», молодежной команды ХК «Трактор». Ее выпускники добились успеха и в других видах спорта.

«Многие традиции и обычаи нашей школы были заложены в первые годы работы. До сих пор отмечаем день рождения школы, День учителя, Праздник Букваря, День защитника Отечества, День святого Валентина, День Победы, проводим встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. А во время Масленицы мы дарили праздник всему микрорайону. Уже тогда мы с ребятами задумались о создании школьного музея. Микрорайон был новым, но его отдаленность от культурных центров не должна была ограничить возможности воспитания школьников», — рассказала директор МБОУ СОШ № 129 Елена Смолий.

129-я школа была открыта в 1995 году, первым директором стала Людмила Вовченко. Почти сразу здесь сложился крепкий спортивный костяк. Именно на базе 129-й школы создана команда «Белые медведи», с самого начала в школе работают несколько спортивных классов. Сами «медведи» в 2010 году стали чемпионами России. Есть звезды и кроме них. Кирилл Кошурников — лучший игрок матча Международного турнира памяти олимпийского чемпиона Николая Пучкова. Павел Котов — лучший бомбардир Международных соревнований в Чехии Christmas Challenge Cup. Светлана Сога, выпускница 2008 года, — чемпионка России, Европы и мира по русским шашкам. Александр Коликов, выпускник 2014 года, — победитель и призер всероссийских и международных соревнований по карате, Всероссийских юношеских Игр боевых искусств. Дмитрий Пастухов, закончивший школу в 2019 году, еще четырьмя годами ранее выиграл первенство УрФО по тхэквондо, победил на всероссийском турнире памяти погибших в горячих точках воинов.

В 2020 году школа не смогла с размахом отметить четвертьвековой юбилей: тогда по России уже шагала пандемия коронавируса. Но местные чемпионы и тогда не опускали руки. И, как говорят учителя, как только будут отменены несправедливые спортивные санкции — мир вздрогнет из-за юных чемпионов обычной челябинской школы.