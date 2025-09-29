Челябинская семья стала победителем финального боя всероссийских соревнований

Команда прошла все этапы «Семейной зарницы»

Семья Жуковых из Чебаркуля, выступавшая в составе сборной «Ахтуба», одержала победу в решающем военно-тактическом сражении Всероссийской игры «Семейная зарница», сообщает Центр управления регионом. «Звезда» — так называлась их семейная команда — вошла в состав «команды командиров» из 12 семей и показала лучший результат в финальном бою на полигоне под Волгоградом.

«Эта неделя была как в кино. Нас снарядили, выдали разгрузки, мы были в форме, в касках, с автоматами. Взрывались танки, артиллерия стреляла, дымовые завесы. Мы ползли по песку, искали диверсантов. Очень запомнилась работа с бронетехникой: нужно было найти раненого, оказать ему помощь и правильно погрузить его в БТР для эвакуации. Это было очень реалистично», — рассказала Екатерина Жукова.

Итоги всероссийской игры подвели в Волгограде на территории музея-панорамы «Сталинградская битва». Финальные состязания объединили 24 команды из восьми федеральных округов страны. Помимо кульминационного боя, участники прошли творческий конкурс, испытание «Путь защитника» и военно-тактическую игру на местности.





«Семейная зарница» организована фондом «Защитники Отечества», «Движением первых», «Юнармией», центром «Воин» и Министерством обороны РФ. Программа была насыщенной: семьи обучались выживанию, управлению БПЛА, стрельбе и тактической медицине. По словам Жуковых, максимальной самоотдачи потребовали этапы с эвакуацией «раненого» и работа с бронетехникой.

Идею придать игре ежегодный статус поддержал президент России Владимир Путин. Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что проведение «Семейной зарницы» в Год защитника Отечества символично и подчеркивает значение преемственности поколений и семейных ценностей. Герой России председатель правления «Движения первых» Артур Орлов добавил, что у проекта особая миссия: именно в семье формируется любовь к Родине и уважение к истории.

По итогам всех дисциплин абсолютным победителем стала семья Домородовых из Волгоградской области — «Амовцы». Второе место заняла семья Никольских — команда «Т-34» из Республики Алтай. Третьей стала семья Семеновых из Чувашской Республики — «Патриоты Цивильска».