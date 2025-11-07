Челябинская радиостанция «Радио 100» отмечает 15‑летие

﻿Сегодня станет известно имя победителя акции «Слушай и лети»

Расслабляющий джаз, уносящий вас в атмосферу парижских кафе, французские мотивы, пробуждающие романтику, и страстные итальянские композиции, наполняющие сердце теплом. А затем — звуки настоящего оркестра, переплетаясь с нежнейшими релакс-треками, создают идеальную гармонию для души. Все это — про именинника сегодняшнего дня. «Радио 100» на 100fm — это позитивная радиостанция класса люкс. В день рождения мы вспомним самые яркие факты о радиостанции, а вечером, в программе «Большой вечер», прозвучит имя счастливчика, который отправится смотреть балет в Мариинский театр.

«Радио 100» за 15 лет стало площадкой для раскрытия талантов: многие авторы впервые выступили на большую аудиторию в прямом эфире. За годы работы радиостанция проводила программы в различных рубриках. Одна из них — «В моем стиле» — об известных челябинцах, политиках, бизнесменах. В музыкальном интервью герои делились своим музыкальным вкусом, рассказывали истории и воспоминания, связанные с песнями.

«Уникальность „Радио 100“ — в музыкальном формате. Прежде всего — это фоновая, ненавязчивая музыка. У нас также много джаза, инструментальных произведений отечественных композиторов. И, конечно же, мировые хиты, проверенные временем. Все произведения в течение дня не повторяются», — рассказала главный редактор радиостанции Кристина Вовченко.

На «Радио 100» звучат рубрики «Высокий ранг» со специалистом по современному этикету Светланой Егунян, «Артефакт» о важных интересных фактах культурных событий Челябинска и области. Радиостанция поддерживает радиоверсию проекта «Челябинск пешком» — с живыми интервью экскурсоводов и авторов.

Услышать «Радио 100» на волне 100fm можно не только через радиоприемник, но и онлайн на официальном сайте и через Яндекс станцию, сказав «Алиса, включи „Радио 100“».

Пять лет аудитория участвовала в проекте преображения «Звездный дождь», где 12 салонов красоты соревновались за лучший образ, который потом выбирало звездное жюри: Александр Васильев, Евгений Седой и Евгений Жук. Но самой главной и любимой традицией стала акция «Слушай и лети», в которой южноуральцы отвечают на вопрос ведущего в эфире и получают ценные призы. Кто первым даст правильный ответ, автоматически становится участником розыгрыша культурной поездки. Победители уже посетили концерты мировых звезды: Элтона Джона, Zaz, группы Roxette, De-Phazz, джазовый фестиваль «Усадьба Jazz» и мюзикл «Нотр-Дам де Пари». Весь месяц слушатели активно участвовали в викторине, стремясь выиграть поездку в Санкт-Петербург.





Сегодня, 7 ноября, в 19:45 в эфире программы «Большой вечер» на ОТВ пройдет выпуск, где подведут итоги акции и определят победителя. В праздничной программе примут участие звезды «Радио 100»: любимые диджеи, харизматичные ведущие и, конечно же, специальные гости, которые добавят вечеру особой атмосферы. Итоги мы опубликуем 10 ноября.