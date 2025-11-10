Кому досталась путевка в Санкт-Петербург и билеты в Мариинский театр от «Радио 100»

Итоги акции «Слушай и лети» подвели в эфире праздничной программы «Большой вечер» на ОТВ

В день рождения «Радио 100» на 100fm подвели итоги традиционной акции «Слушай и лети», приуроченной к 15-летию станции. Победителей назвали в эфире программы «Большой вечер» на телеканале ОТВ.

В праздничном выпуске программы зрители увидели закулисье редакции «Радио 100» и познакомились с теми, чьи голоса мы слышим в эфире. Команда радиостанции ответила на часто задаваемые вопросы: как выбирается музыкальный плейлист и почему в эфире звучат именно эти композиции?

В программе зрители познакомились с главным редактором «Радио 100» Кристиной Вовченко и ведущими Марией Мининой, Ольгой Деевой, Марией Полевщиковой, Александром Демидовым и Антоном Образцовым. Гостями «Большого вечера» стали участница рубрики «В стихах» Лилия Мамонова и гид проекта «Челябинск пешком» Александра Горчакова.

На день рождения пришли руководитель медиацентра «Культура и искусство Южного Урала» Анна Горбань, музыкант Илья Галкин, начальник управления маркетинга и продаж «Челябинвестбанка» Ирина Гриднева и постоянный слушатель радиостанции Вячеслав Тригубяк.

В праздничном эфире участвовала Воронова Анна Игоревна, генеральный директор медиахолдинга «Первый областной», в состав которого входит «Радио 100». Руководитель поздравила сотрудников, партнеров и слушателей радиостанции, пожелав редакции успехов и новых достижений.

Для зрителей и гостей программы подготовили музыкальный подарок — диджей Александр Демидов спел под гитару песню Yesterday, а группа «Lost Radio» исполнили Quizás, Quizás, Quizás.

С 6 октября по 1 ноября слушатели отвечали на вопросы радиоведущих в эфире и становились участниками розыгрыша ценных призов. Гости и ведущий случайным образом определили победителей акции «Слушай и лети».

Умные колонки от «Радио 100» получают:



Участник № 35 — Татьяна П. (тел 89*****2572)

Участник № 18 — Ирина А. (тел 89*****6162)



А главный приз — путешествие в Санкт-Петербург и билеты в Мариинский театр на двоих выиграл участник № 40 — Татьяна В. (тел 89*****8739).

С победителями уже связались, в скором времени они получат свои подарки.

«Оставайтесь с нами на волне 100fm, а также слушайте любимую музыку онлайн на сайте или через умную колонку. Следите за новостями в группе радиостанции и наслаждайтесь музыкой высшей пробы, впереди еще много интересного», — подводит итоги главный редактор радиостанции Кристина Вовченко