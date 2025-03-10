Челябинская птицефабрика торговала бройлерами, напичканными лекарствами

В них обнаружили марбофлоксацин

В тушках цыпленка-бройлера челябинской птицефабрики нашли лекарственные препараты. В мясе содержался марбофлоксацин — синтетическое бактерицидное средство широкого спектра действия. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Все тушки продавались в магазинах «Светофор» в Республике Татарстан, но производились в Челябинской области. Пробы отобрали от замороженных цыплят первого сорта. Наличие внутри марбофлоксацина говорит о нарушениях качества и безопасности со стороны производителя продукции.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора лишило птицефабрику декларации о соответствии на цыпленка-бройлера. Производитель должен изъять всю опасную продукцию.

«Если предприятие не услышит рекомендаций, Россельхознадзор обратится в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области для размещения сведений о данном предприятии в Реестре недобросовестных производителей и предаст огласке название данного предприятия», — сообщили в ведомстве.

Также фабрике объявлено предостережение.