Челябинская прокуратура провела проверку после выхода сточных вод на поверхность в СНТ

Ведомство нашло нарушения в работе МУП «ПОВВ»

Прокуратура Курчатовского района Челябинска отреагировала на обращение членов садового товарищества «Слава». Они жаловались на плохое водоснабжение и водоотведение. Ведомство нашло нарушения в работе МУП «ПОВВ», ответственного за эту территорию, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Специалисты выяснили, что 25 августа в СНТ «Слава» на месте прокладки канализационного коллектора вылились сточные воды. Причиной стали полностью изношенные трубы.

«Проверка показала, что поврежденные сети водоотведения находятся на балансе МУП „ПОВВ“ с 2021 года. В период с 26 августа по 3 сентября заменили 24 метра коллектора. Вместе с тем причины аварийной ситуации с выходом сточных вод на поверхность не устранили в полном объеме», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что происшествие нанесло ущерб имуществу садовников.

После проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений руководителю МУП «ПОВВ».

Напомним, ручьи, образовавшиеся в Челябинском бору, объяснили интенсивными дождями. Лаборатория не выявила превышений в пробах воды.

Ранее стало известно, что в Коркино постепенно осушают затопленные стоками подвалы. В город прислали технику для промывки труб.