Челябинская православная гимназия объявила набор в первые классы

Выпускники учебного заведения получают аттестат государственного образца

Челябинская православная гимназия объявила набор первоклассников на 2022—2023 учебный год. Собеседование состоится уже в понедельник, 18 апреля, сообщает телеграм-канал Челябинской епархии.

Православная гимназия — это полноценная общеобразовательная школа. С первого по четвертый класс дети учатся по двум учебным программам: «Школа России» и «Русская классическая школа». Также в учебный план входят основы православного мировоззрения, духовное пение, церковнославянский и греческий языки. А на территории самой школы расположен действующий храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Гимназия имеет лицензию Министерства образования и науки Челябинской области, свидетельство о государственной аккредитации. Выпускники получают аттестат государственного образца.

Собеседование состоится 18 апреля с 14:00 по адресу: Челябинск, ул. Коммунальная, 48.