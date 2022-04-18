Православная гимназия — это полноценная общеобразовательная школа. С первого по четвертый класс дети учатся по двум учебным программам: «Школа России» и «Русская классическая школа». Также в учебный план входят основы православного мировоззрения, духовное пение, церковнославянский и греческий языки. А на территории самой школы расположен действующий храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Гимназия имеет лицензию Министерства образования и науки Челябинской области, свидетельство о государственной аккредитации. Выпускники получают аттестат государственного образца.
Собеседование состоится 18 апреля с 14:00 по адресу: Челябинск, ул. Коммунальная, 48.
Телефоны для записи: 796-29-15, 796-28-62.
Между тем запись в первые классы обычных школ началась 1 апреля. Однако приказы о зачислении в первые классы Челябинска появятся не раньше июля.