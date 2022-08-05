Челябинская полиция проведет массовую проверку на пассажирских перевозках

Инспекторов ГИБДД и чиновников будут интересовать техническое состояние автобусов и легальность автоперевозок

8 августа в Челябинске и области стартует профилактическое мероприятие «Автобус». Полицейские, сотрудники муниципалитетов и Ространснадзора (ГАДН) проверят перевозчиков на соблюдение ПДД, состояние подвижного состава, легальность трудоустройства и наличие предрейсового медосмотра, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.



Главная цель мероприятия — профилактика ДТП по вине водителей автобусов, в том числе маршрутных такси. В гости к перевозчикам нагрянут коллеги инспекторов ГИБДД из подразделений по вопросам миграции и чиновники.

Кроме технического состояния автобусов, документов шоферов и знания ими правил дорожного движения проверяющие проконтролируют наличие тахографов на транспорте для междугородных и заказных рейсов. С их помощью, кроме всего прочего, будет определено соблюдение норм режима труда и отдыха.

Напомним, 23 июля в Кунашакском районе при столкновении автобуса с грузовиком пострадали пять человек, сам пассажирский транспорт от удара перевернулся.