В ближайшие выходные в Челябинской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в них примут участие тысячи жителей и гостей региона. Главное управление МВД России по Челябинской области совместно с другими структурами принимает меры для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка. В охране правопорядка будут задействованы сотрудники Росгвардии, участники добровольных народных дружин, представители казачества и специалисты частных охранных организаций.

Полиция обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать правила поведения на массовых мероприятиях. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Чтобы торжества прошли без происшествий, соблюдайте следующие правила:

  • избегайте действий, которые могут спровоцировать экстремальную ситуацию или создать угрозу для окружающих;
  • бережно относитесь к инфраструктуре и оборудованию на площадке мероприятия;
  • проявляйте уважение в общении с другими гражданами, обслуживающим персоналом и должностными лицами;
  • не употребляйте спиртные напитки и не появляйтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • выполняйте законные требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за безопасность (в т. ч. пожарную);
  • будьте бдительны: не оставляйте личные вещи без присмотра и сообщайте о подозрительных предметах.

Для обеспечения безопасных условий на всех площадках будет организован досмотр посетителей. В процессе проверки используют стационарные и ручные металлодетекторы. Сотрудники полиции просят южноуральцев с пониманием отнестись к этим мерам — они необходимы для защиты всех участников праздника.

К местам массового скопления людей запрещено проносить:

  • вещества и предметы, запрещенные к свободному обороту;
  • колюще‑режущие предметы;
  • аэрозольные баллончики;
  • стеклянную тару;
  • огнеопасные и пиротехнические вещества и изделия;
  • любые жидкости;
  • технические средства, способные помешать проведению мероприятия;
  • иные предметы, представляющие потенциальную угрозу.

Главное управление МВД по Челябинской области призывает граждан проявить сознательность и взаимоуважение. Совместными усилиями мы обеспечим спокойное и безопасное празднование памятной даты.