Челябинская полиция нашла ночного поджигателя петарды во дворе жилых домов

Взрывы пиротехники напугали горожан на улице Куйбышева

В Челябинске полицейские менее чем за сутки нашли ночного поджигателя петарды. Мужчина привел в действие пиротехнику накануне вечером во дворе жилых домов на улице Куйбышева. Нарушителя тишины и спокойствия доставили в полициейский участок, сообщает городское управление МВД.

В социальных сетях челябинцы рассказывали и показывали, как во дворе домов на улице Куйбышева что-то взорвалось.

«Сотрудники полиции отреагировали на размещенное сообщение. Видеозапись внимательно изучили, на указанный адрес были направлены полицейские. Место происшествия досконально осмотрели. Здесь были обнаружены фрагменты использованной петарды», — рассказали в полиции.

Участковые провели поквартирный обход и опросили жильцов об обстоятельствах вечера.

Молодого человека установили, он признался в содеянном.