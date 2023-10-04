В Челябинске полицейские менее чем за сутки нашли ночного поджигателя петарды. Мужчина привел в действие пиротехнику накануне вечером во дворе жилых домов на улице Куйбышева. Нарушителя тишины и спокойствия доставили в полициейский участок, сообщает городское управление МВД.
В социальных сетях челябинцы рассказывали и показывали, как во дворе домов на улице Куйбышева что-то взорвалось.
«Сотрудники полиции отреагировали на размещенное сообщение. Видеозапись внимательно изучили, на указанный адрес были направлены полицейские. Место происшествия досконально осмотрели. Здесь были обнаружены фрагменты использованной петарды», — рассказали в полиции.
Участковые провели поквартирный обход и опросили жильцов об обстоятельствах вечера.
Молодого человека установили, он признался в содеянном.