Челябинская пенсионерка стала капитаном речного трамвая на Смолино

Светлана Калюжная второй сезон стоит у штурвала судна

На озере Смолино в Ленинском районе появился речной трамвай, на котором горожане катаются по водоему. Трамвайчик обычно стоит у набережной за ДК ЧТПЗ и сплавляется в сторону храма «Неупиваемая чаша». За штурвалом трамвая стоит 57-летняя Светлана Калюжная — женщина является владельцем судна и по сути его капитаном.

Светлана Калюжная — владелица судна. Женщине 57 лет, и после выхода на пенсию она решила получить права на вождение маломерных судов



Светлана — пенсионерка, она 30 лет проработала машинисткой канализационной насосной станции в Челябинском «Горводоканале». Но после выхода на пенсию женщина и полугода не смогла просидеть дома. На Еловом она увидела экскурсионный водный трамвай, прокатилась на нем и подумала: почему таких трамвайчиков нет в Челябинске?

«В Челябинске так много водоемов, а водного транспорта немного. На набережной озера Смолино мало активностей для горожан. Это мне показалось неправильным. Поэтому я задалась целью, получила соответствующие документы и купила речной трамвай»,

— объяснила Светлана.





Права на вождение маломерных судов Светлана получила в Центре ГИМС Главного управления МЧС России. На курсах она была единственной женщиной. Официального статуса капитана у Светланы нет — по документам она «член экипажа». Но так как Светлана управляется с судном одна и по сути является и рулевым, и юнгой, и штурманом, и грузчиком, она иногда в шутку называет себя и капитаном.

«Был случай, когда я попала в шторм. Внезапно стеной пошел дождь, поднялась огромная волна. А я посреди озера, берега вдали не видно. Страшно, конечно, стало, ведь водный трамвай предназначен для тихой воды и может при плохой погоде опрокинуться набок. Но я вспомнила, чему училась на курсах, и вырулила», — рассказала Светлана.

Свой речной трамвай Светлана купила в Коркино. Небольшое судно предназначено для того, чтобы катать по озеру 10—12 человек. Мощность мотора — 30 лошадиных сил, поэтому судно не способно развивать скорость больше 12 километров в час.



«Трамвай ходит достаточно медленно. Для пассажиров такая прогулка — медитативный процесс, но если честно, мне расслабляться за рулем некогда. Летом много купающихся, катеров, гидроциклов, лодок, поэтому нужно быть начеку и следить за обстановкой»,

— поясняет Светлана.





Речной трамвай катает гуляющих только в хорошую погоду — при сильном ветре или в дождь он остается на водной стоянке спортивной школы олимпийского резерва по парусному спорту. Но в жару Светлана всегда на берегу: таскает бензин для заправки в канистрах или моет судно. Кстати, возиться с техникой женщина привыкла — сказалась работа машинисткой. Кроме того, Светлана уже тридцать лет водит мотоцикл — в жару она на нем приезжает и паркует недалеко от станции.