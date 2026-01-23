Челябинская пенсионерка переехала в приют для животных после отключения дома от тепла и воды

На помощь женщине пришла уполномоченный по правам человека

Одинокая пенсионерка была вынуждена жить в приюте для животных после того, как ресурсоснабжающая организация оставила ее зимой без воды и отопления. Более того, ей предложили отремонтировать теплотрассу за свой счет. Историю, которая кажется выдумкой, рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

На личном приеме к ней обратилась пожилая женщина, проживающая в частном доме в Ленинском районе Челябинска. С началом отопительного сезона она заметила, что под ее дом течет горячая вода, и обратилась в аварийную службу. Вместо помощи действия «аварийки» привели к полному отключению коммуникаций.

«Они раскопали теплотрассу напротив моего дома и отрезали трубы, обеспечивающие мой дом теплом. Мне выдали акт, согласно которому я должна за свой счет заменить трубы теплоснабжения, проложенные через улицу Карельскую до моего дома. Аварийная служба отключила подачу воды. На мой звонок ответили, что запасных частей для подключения воды в дом нет», — приводит слова заявительницы омбудсмен.

Пенсионерка обратилась в мэрию с просьбой помочь в ремонте теплотрассы — безрезультатно. А между тем вода продолжала затекать под ее дом, из‑за чего двери разбухли, стены начали вздуваться, появилась плесень, дома стоял жуткий холод. Пожилая женщина была вынуждена покинуть дом, знакомые временно предоставили ей возможность проживать в приюте для животных.

«Прошу оказать помощь в организации ремонта, так как у меня с пенсией 15 тысяч рублей нет возможности отремонтировать этот участок», — написала заявительница в обращении.

Омбудсмен обратилась к главе города — в итоге подача тепла и воды в дом была восстановлена. Однако технологическое нарушение тепловой сети так и не было устранено, подтопление дома продолжалось. Лишь после повторного обращения проблема была решена.