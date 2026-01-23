Челябинская пенсионерка «оживляет» самодельных кукол с помощью ИИ

На создание одной работы у мастерицы уходит месяц

Уникальные игрушки, которые могут говорить и даже хлопать в ладоши в виртуальном пространстве, создает жительница Челябинска Вера Дунаева. Почти шесть лет она валяет текстильно-шарнирных кукол, каждая из которых — словно живой ребенок. Теперь пенсионерка осваивает современные технологии, чтобы вдохнуть в них еще больше жизни, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».





На создание одной куклы у мастерицы уходит около месяца. Она сама валяет лица специальной иглой, делает глаза из эпоксидной смолы, шьет дизайнерские наряды.

«Для меня они как новые люди, новые детки. Когда кукла совсем готова, мне хочется ее прижать, обнять», — делится Вера.





Ее первая и самая любимая работа — кукла Мила, названная в честь польской мастерицы, которая помогла Вере найти свою технику. Именно с нее и началось увлечение «оживлением». Сначала Вера создала механизм, чтобы кукла могла говорить. А затем, по совету детей, взяла на вооружение искусственный интеллект. Теперь Мила в виртуальной реальности может гладить кота и хлопать в ладоши.

Куклы Веры уже нашли своих любящих «мам» по всей стране — от Москвы и Анапы до Хабаровска. А недавно работы мастерицы впервые были представлены на выставке в Челябинской публичной библиотеке, где сразу покорили зрителей.





Вера не работает на заказ, доверяя творческому процессу, — образ каждой новой «девочки» рождается сам собой, часто вдохновленный случайно увиденными на улице детскими лицами.