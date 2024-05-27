Челябинская пенсионерка купила РЭБ‑системы для южноуральских бойцов

Светлана Ивановна уже второй раз отдает накопленные средства в фонд «Всё для Победы!»

Челябинская пенсионерка приобрела три РЭБ‑системы* для южноуральских бойцов. «За ленточку» приобретение и письмо от 86‑летней Светланы Ивановны увезут представители Народного фронта.

Как рассказали в челябинском отделении, Светлана Ивановна одинока — муж и сын умерли, но ей есть о ком заботиться.

«Уже второй раз пенсионерка отдает все накопленные средства в фонд „Всё для Победы!“, которому доверяет, ведь давно следит за историей проекта и нашей работой. В прошлый раз копила год и купила бронежилеты. В этот раз средства пошли на покупку трех РЭБ‑систем, с помощью которых военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника», — рассказали в Народном фронте.

«Этой покупкой я хочу подарить вам жизнь. Возвращайтесь, мужчины, домой, к своим семьям. Возвращайтесь с победой!» — написала Светлана Ивановна ребятам.

*РЭБ — средства радиоэлектронной борьбы.