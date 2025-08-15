Челябинская пара с 68‑летним стажем получила знак «Семейное счастье» в юбилей района

Колмогоровы рассказали, кто в семье главный, как они сохраняют мир и воспитывают детей

Знаете, что на месте высоток на северо-западе Челябинска в середине XX века был аэродром ДОСААФ? Об этом сегодня вспоминал челябинец Анатолий Колмогоров за кружкой чая с главой Курчатовского района Константином Матыгиным.

У Анатолия и Валентины Колмогоровых 15 августа несколько поводов для праздника. Сегодня им вручили знак отличия Челябинской области. В этот день, 68 лет назад, пара официально стала семьей. И в этот же день Курчатовский район, где живут супруги, отмечает 40 лет со дня рождения.





«Эта — моя»

Будущую жену Анатолий встретил на танцах. Тогда он учился на третьем курсе автомобильного училища.

«Все танцевали, а я с подружкой была. Он сказал: „Вот эта — моя“. И вот я его уже 68 лет», — рассказывает Валентина Колмогорова.





Семья кадрового военного поездила по стране: Ленинград, Свердловская область, Камчатка, Челябинская область... Анатолий Васильевич отслужил в армии 17 лет. Жена всегда была рядом с мужем, работала, воспитывала детей.

Первый сын, Олег, родился в Петропавловске-Камчатском. Выучился, стал инженером-конструктором. Пережил с мамой землетрясение, когда разрушилось их жилье и пришлось спасаться в штабе. Второй сын, Виталий, появился на свет в Троицке. Он врач, ранее возглавлял одну из городских больниц, сейчас работает в Кыштыме. Оба окончили вузы в Челябинске.





«У нас с детства получился разный настрой. Я технарь. Он еще в школе в медицинский кружок ходил», — объясняет Олег Анатольевич.

Детей воспитывали в строгости

Дисциплина в семье была, можно сказать, военная. Олег вспоминает, как однажды вернулся домой чуть позже разрешенных девяти часов вечера. И потом имел серьезный разговор с отцом. После этого парень взял себе за правило: никаких опозданий, лучше прийти пораньше. Братья шутят: у них был траур, когда дома установили проводной телефон. У родителей появился еще один инструмент для контроля.

«Я горжусь нашей семьей. Мы отслеживаем наших прадедов, все они прожили достойную жизнь. Родители подняли нас, растут мои сыновья, внуки», — делится Олег Колмогоров.

В семье — свой генерал

Анатолий Колмогоров признает: в семье командир — жена.

«В армии она правая рука. Помощь стопроцентная, поддержка во всех случаях. Без этого в армии невозможно. Женой офицера не просто быть, надо уметь ждать. Ведь служба в армии — это дежурства, выезды на стрельбы, учения, поздний приход с работы», — признается Анатолий Васильевич.

Сыновья выросли, но семейные заботы у супругов Колмогоровых не закончились. Они участвуют в жизни двоих внуков, четверых правнуков.





«Семейное счастье»

Региональный знак отличия «Семейное счастье» учредили в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера.

«Таких семейных пар в Челябинской области — 19 200. Это особенная дань уважения семьям, которые являются примером для всех нас», — сказал губернатор в обращении к депутатам ЗСО.

«В нашем Курчатовском районе на сегодняшний момент уже 1056 пар награждены этим знаком отличия. Основным критерием для награждения является наличие стажа семейной жизни 50 и более лет со дня заключения брака, а также наличие наград за трудовую и общественную деятельность и проживание на территории Челябинской области более 10 лет», — поясняет начальник Курчатовского УСЗН администрации города Челябинска Анна Нифонтова.





Глава Курчатовского района Константин Матыгин говорит, что эти люди, которых сейчас награждают по всему региону, пережили тяжелые времена, вместе со всей страной они работали на становление нашего государства.





«Они пронесли любовь к семье, воспитали нас, за что им огромное спасибо. Здорово, что наш регион отмечает это и финансово, и знаками отличия. Это очень важно не только для нас. Это важно для будущего поколения», — отмечает Константин Матыгин.

