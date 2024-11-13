Челябинская областная станция переливания крови получила благодарность Владимира Путина

ЧОСПК стала одним из победителей всероссийского конкурса

Накануне в Москве прошел XVI Всероссийский форум Службы крови, в рамках которого наградили участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства — 2024. В числе победителей — Челябинская областная станция переливания крови с серией тематических плакатов «Семейный альбом», сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Станция одержала победу в номинации «Лучшая работа по популяризации донорства в информационном пространстве: лучший агитационный материал» и получила диплом. Вот один из плакатов серии.





Кроме того, президент России Владимир Путин направил Челябинской станции переливания крови благодарственное письмо за проведение Всероссийской донорской акции «Поколение добра».

«Благодарность президента — это не только высокая отметка работы всего коллектива станции, но и благодарность донорам Челябинской области. Победа в конкурсе профессионального мастерства — наша общая заслуга!» — подчеркнул главврач станции Анатолий Крохин.

В рамках форума участники также обсудили темы, касающиеся работы службы крови, развития федерального регистра доноров костного мозга и других направлений. Кроме того, на площадке дали старт новому этапу акции «Давай вступай», направленной на увеличение числа участников федерального регистра доноров костного мозга.