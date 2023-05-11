Челябинская областная детская больница получила новый аппарат КТ

На нем будут смотреть пациентов стационара и поликлиники

На прошлой неделе в Челябинской областной детской больнице запущен в работу еще один аппарат компьютерной томографии. Его купили по программе «Развитие детского здравоохранения», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Аппарат стоит в отделении функциональной диагностики. Сейчас там проходят обследования пациенты соматического корпуса ЧОДКБ, а в скором времени исследование на новом оборудовании станет доступно и для пациентов амбулатории.

«Раньше на одном аппарате мы смотрели и стационар, и онкологических больных, и экстренных, и амбулаторных. Сейчас потоки будут разведены на два томографа, время ожидания существенно сократится»,

— говорит заведующий отделом лучевой диагностики Андрей Фокин.