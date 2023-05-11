Аппарат стоит в отделении функциональной диагностики. Сейчас там проходят обследования пациенты соматического корпуса ЧОДКБ, а в скором времени исследование на новом оборудовании станет доступно и для пациентов амбулатории.
«Раньше на одном аппарате мы смотрели и стационар, и онкологических больных, и экстренных, и амбулаторных. Сейчас потоки будут разведены на два томографа, время ожидания существенно сократится», — говорит заведующий отделом лучевой диагностики Андрей Фокин.
Новый томограф Canon Aquilion Prime SP работает быстрее своих предшественников, дает меньшую дозу облучения и более качественное изображение.
Между тем районная больница села Агаповка получила новый пневмотонометр за 700 тысяч рублей.