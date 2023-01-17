Денситометр работает по типу рентгеновской установки. Специальный сканер исследует кости и суставы больного, выявляя проблему.
Как рассказали в пресс-службе клиники, пик плотности костей приходится на 25—30 лет, после этого плотность начинает снижаться. Этот процесс регулируется гормонами — эстрогеном у женщин и тестостероном у мужчин. Когда гормоны прекращают вырабатываться, кальций вымывается из организма и кости становятся пористыми и мягкими. Выявить проблему можно только при помощи денситометра.
«Самая распространенная группа риска — это люди с весом менее 57 кг, а также женщины, у которых менопауза наступила рано или вследствие хирургической операции. К факторам риска также относят курение, злоупотребление алкоголем, гиподинамию и хронические заболевания — ревматоидный артрит, сахарный диабет, заболевания почек. Если человек более трех месяцев принимает кортикостероидные гормоны, например преднизолон, это уже фактор риска», — говорит заведующая отделением ревматологии ЧОКБ, главный ревматолог Челябинской области Ольга Несмеянова.
ЧОКБ остается одной из двух клиник Челябинской области, где есть денситометр. Как правило, направление на обследование дают узкие специалисты: эндокринологи, травматологи, ревматологи. Пока больница обследует на аппарате исключительно больных стационара.
Ранее хирурги ЧОКБ пересадили трем пациентам органы одного погибшего донора. Благодаря этому удалось спасти юношу-музыканта, водителя и многодетную мать.