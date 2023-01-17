Челябинская областная больница приобрела аппарат, определяющий хрупкость костей

Он помогает врачам предупредить переломы позвоночника и шейки бедра

В Челябинской областной клинической больнице запустили в работу денситометр последнего поколения. Аппарат позволяет определять плотность костной ткани и выявлять остеопороз, который может привести к переломам позвоночника и шейки бедра. Об этом во вторник, 17 января, сообщает пресс-служба ЧОКБ.Денситометр работает по типу рентгеновской установки. Специальный сканер исследует кости и суставы больного, выявляя проблему.

Как рассказали в пресс-службе клиники, пик плотности костей приходится на 25—30 лет, после этого плотность начинает снижаться. Этот процесс регулируется гормонами — эстрогеном у женщин и тестостероном у мужчин. Когда гормоны прекращают вырабатываться, кальций вымывается из организма и кости становятся пористыми и мягкими. Выявить проблему можно только при помощи денситометра.

«Самая распространенная группа риска — это люди с весом менее 57 кг, а также женщины, у которых менопауза наступила рано или вследствие хирургической операции. К факторам риска также относят курение, злоупотребление алкоголем, гиподинамию и хронические заболевания — ревматоидный артрит, сахарный диабет, заболевания почек. Если человек более трех месяцев принимает кортикостероидные гормоны, например преднизолон, это уже фактор риска»,

— говорит заведующая отделением ревматологии ЧОКБ, главный ревматолог Челябинской области Ольга Несмеянова.