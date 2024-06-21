Челябинская областная больница получила новейшие аппараты искусственной почки

В отделении гемодиализа идет реконструкция

В Челябинской областной клинической больнице реконструируют отделение гемодиализа, где пациенты проходят очищение крови на аппаратах искусственной почки. В отделении уже обновили шесть диализных залов и установили 24 новейших аппарата искусственной почки, сообщает пресс-служба клиники.

«Раньше существовали определенные противопоказания к диализу, а сейчас современная аппаратура позволяет лечить любые заболевания почек и продлить жизнь почечных пациентов на 8—10 лет. У нас есть больные, которые получают заместительную терапию даже более 30 лет», — говорит заведующая отделением нефрологии ЧОКБ, главный нефролог областного Минздрава Людмила Журавлева.

Изменение к лучшему отмечают и пациенты. С появлением новой техники переносить процедуру им стало легче.

Раньше, говорят медики, часть больных отмечала у себя синдром рикошета: головные боли, тошноту, рвоту и плохое самочувствие. Новые аппараты дают возможность проводить сеанс в разных режимах.

Александр Яковлев из села Подовинного Октябрьского района с детства страдает от больных почек. Весной 2022 года его направили на диализ в ЧОКБ, и теперь Александр регулярно приезжает на изнурительную процедуру.

«Первые три диализа были максимально неприятными. Давление зашкаливало за 200 на 100, болела голова, были судороги в руках. На новом аппарате ощущения намного приятнее и голова болит меньше», — рассказывает мужчина.

После реконструкции в отделении также появились пандусы для въезда маломобильных пациентов, отремонтирован фасад и создана дополнительная входная группа для пациентов. Обновлен завод водоподготовки для проведения процедуры фильтрации.

«Для проведения процедуры гемодиализа очень важно качество воды. Жидкость проходит три стадии очистки», — говорит ведущий инженер отделения гемодиализа ЧОКБ Кирилл Рыцев.

По его словам, для работы одного аппарата требуется 500 литров чистейшей воды.

«За сутки процедуру диализа в отделении проходят 72 пациента. Пятая часть из них проходит лечение в стационаре, а остальные приезжают к началу сеанса из различных населенных пунктов Челябинской области», — говорит заведующий отделением гемодиализа ЧОКБ, главный специалист МЗ ЧО по гемодиализу Владимир Ахматов.

На Южном Урале в регулярных процедурах очищения крови сегодня нуждаются 1313 пациентов. Отделение гемодиализа принимает их с 8 утра до 2 часов ночи. Одна процедура длится четыре часа.