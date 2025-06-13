До 22 июня жители Челябинской области могут присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти», сообщают организаторы.
На портале деньпамяти.рф можно онлайн зажечь свечу и посмотреть видео с рассказами ветеранов, блокадников, тружеников тыла и бывших узников концлагерей о войне.
Традиция почитания памяти павших воинов посредством зажжения свечей берет свое начало в 2004 году. На протяжении последних пяти лет благодаря фонду «Память поколений» появилась возможность зажечь свечу и в цифровом формате.
Примите участие в акции памяти и почтите память тех, кто погиб в Великой Отечественной войне — а ее жертвами стали 27 миллионов человек.
Автор: Дарья Давтян