Челябинская область запустит обслуживание в МФЦ по биометрии первой в России

Новшество внедрят до конца 2024 года

В МФЦ Челябинской области до конца года внедрят обслуживание граждан без паспорта при помощи биометрических технологий. Южный Урал вошел в число трех регионов, где запустят пилотный проект. При этом, как сообщил ТАСС вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, первым регионом, где появится новшество, будет именно Челябинская область.

Обслуживание клиентов по биометрии будет дополнением к уже существующим способам, и каждый сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант.

«Для пользователей Единой биометрической системы в МФЦ будет доступен широкий перечень сервисов — от получения разрешений на строительство до оформления мер социальной поддержки»,— уточнил Дмитрий Григоренко.

Пилотный проект планируют запустить также в Ленинградской и Липецкой областях.