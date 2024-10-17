Челябинская область заняла третье место в УрФО по объемам ввода жилья

Жилищное строительство на Урале увеличилось на 4,1%

В Уральском федеральном округе в период с января по сентябрь 2024 года ввели в эксплуатацию свыше 7 миллионов квадратных метров жилья. Из них почти 1,6 миллиона возвели на Южном Урале. Информация опубликована на официальном сайте Росстата.



Регионы УрФО сохраняют высокие темпы жилищного строительства. За девять месяцев 2024 года в эксплуатацию ввели на 4,1% больше «квадратов», чем за аналогичный период прошлого года. Полпред президента Артем Жога контролирует этот вопрос.



«Это говорит о четко выстроенных процессах как в самой отрасли, так и в системе управления. Однако перед строительной сферой по-прежнему стоят серьезные вызовы — наращивание градпотенциала, обновление основных производственных фондов строительных организаций, насыщение отрасли кадрами, поддержка и развитие социальной инфраструктуры. По этим вопросам нужно постоянно держать руку на пульсе»,— сказал Артем Жога.

По объему ввода жилья в 2024 году Южный Урал уступил лишь Тюменской и Свердловской области. Там построили 2,7 и 2,4 миллиона «квадратов» соответственно. Четвертое место по УрФО занял Ханты-Мансийский автономный округ, который ввел в эксплуатацию 537,2 тысячи квадратных метров жилья. Следом за ним Курганская область, в которой возвели 293,4 «квадрата». А завершил список Ямало-Ненецкий автономный округ, там построили 252,3 тысячи квадратных метров.

В данный момент на Урале строится еще 1148 многоквартирных домов площадью более 12 миллионов квадратных метров.

Также Артем Жога не оставил без внимания вопрос по восстановлению прав обманутых дольщиков. В реестре проблемных объектов стало на один объект меньше: жилой дом в Челябинской области введен в эксплуатацию. На сегодняшний день в перечне остается пять проблемных строений.