Челябинская область заняла шестое место в России по пораженности ВИЧ

Чаще всего вирус передается половым путем среди благополучных южноуральцев

В Челябинской области продолжает расти число зараженных ВИЧ-инфекцией. На данный момент в регионе зарегистрированы 35 тысяч 902 человека с положительным ВИЧ-статусом. Из них на диспансерном учете состоит 31 тысяча человек, сообщает представитель управления Роспотребнадзора по региону.

«По количеству впервые выявленных зараженных в 2020 году Челябинская область занимает четвертое место относительно других регионов России. По пораженности населения — 6 место», — подчеркнула заместитель начальника эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Челябинской области Ольга Степанова.

Медики признают, что показатель пораженности будет расти с каждым годом, однако это не скажется на распространении заболевания.

«Показатель пораженности — это количество людей, живущих с ВИЧ, относительно общей численности населения. Люди с ВИЧ при применении антиретровирусной терапии живут так же долго и качественно, как и люди без ВИЧ. Пораженность в последующие годы будет увеличиваться, но люди на терапии не могут распространять вирус», — отметила главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Маргарита Радзиховская.

Специалисты СПИД-центра оказывают комплексную помощь зараженным: назначают лекарственные препараты, оказывают психологическую поддержку людям с положительным ВИЧ-статусом.

В настоящий момент заражение в большинстве случаев происходит половым путем. По статистике, чаще всего заболевают социально адаптированные мужчины и женщины от 35 до 45 лет, которые имеют работу и живут обычной жизнью.

Благодаря приему антиретровирусной терапии пациенты с ВИЧ живут с нулевой вирусной нагрузкой. Это значит, что их жизнь ничем не отличается от жизни здоровых людей. Они не могут заразить своего партнера и передать болезнь ребенку.

«Сейчас есть все средства, чтобы не допустить рождение ВИЧ-инфицированного ребенка. За 2020 год было около 500 родов у женщин с положительным статусом. Инфекция передалась лишь двум детям, однако это не ошибка системы здравоохранения, эти женщины сознательно не вставали на диспансерный учет», — подчеркнула Маргарита Радзиховская.

Младенцы, родившиеся с ВИЧ-инфекцией, также с рождения получают антиретровирусную терапию и могут прожить полноценную жизнь.