Челябинская область заняла пятое место в рейтинге регионов РФ по антикризисным мерам

Интересно, что промышленный регион вошел в топ‑10 благодаря мерам поддержки аграриев и обеспечению продовольственной безопасности

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало очередной рейтинг субъектов Федерации по антикризисным мерам. Челябинская область за 23—26 марта поднялась в нем с шестого на пятое место. Причем, по мнению представителя АПЭК на Южном Урале Андрея Лаврова, благодаря совершенно нетипичным для промышленной территории ходам областных властей.



Эксперты АПЭК оценивали области и края РФ по 16 разным параметрам. В их числе — меры по поддержке социальной сферы, бюджетников, муниципальных образований, промышленности, проекты по сдерживанию цен и их мониторингу, отдельно выделена работа с фармакологической отраслью и туристической сферой.

Первое место в топ-10 от АПЭК логично занимает Москва, реализующая ряд срочно принятых программ по поддержке занятости населения, бизнеса (отдельно — фармакологической отрасли), развития города. Идущий на втором месте Санкт-Петербург выделился благодаря заботе о крупном бизнесе, например резкому снижению арендной стоимости земельных участков. Затем следуют Красноярский край и Якутия.

По мнению Андрея Лаврова, все опередившие Челябинскую область субъекты не слишком типичны для России в целом. Бюджеты городов федерального значения, Москвы и Санкт-Петербурга, с бюджетами периферии несравнимы. То же относится и к Красноярскому краю и Якутии: людей мало, денег, благодаря той же нефтедобывающей промышленности, — непропорционально много.

«Я не удивлен, что Челябинская область — единственный в топ-10 промышленный регион (как, кстати, и единственный регион УрФО). Западные санкции бьют прежде всего по промышленности, ведь заводы и фабрики — это прежде всего очень сложные связи, завязанные на экспорт, импорт, длинные логистические цепочки. Но своих коллег мы опередили, сыграв на совершенно нетипичном для промышленного региона векторе: Южный Урал единственный самое пристальное внимание уделил продовольственной безопасности. Это очень правильно! Во-первых, население сейчас больше всего волнует призрак продуктового дефицита. Во-вторых, помогать аграриям через месяц-два будет уже поздно, посевная-то на носу!» — рассуждает Андрей Лавров.

Действительно, как сообщало ИА «Первое областное», губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал акцент именно на поддержке малого бизнеса, постоянном мониторинге цен и создании продовольственных запасов, а также помощи аграриям в подготовке к посевной. Однако, напомним, кроме этого в регионе запущены проекты помощи малому бизнесу и системообразующим предприятиям, а на заседании Союза промышленников и предпринимателей глава региона поручал крупному бизнесу сделать всё возможное для сохранения действующего уровня занятости населения.