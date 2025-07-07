Челябинская область заняла 7‑е место по эффективности властей в реализации промышленной политики

И второе место — среди регионов Уральского федерального округа

По итогам 2024 года Челябинская область заняла 7-е место среди всех регионов России по эффективности исполнительной власти в сфере промышленной политики, передает корреспондент ИА «Первое областное» с Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Рейтинг составило Министерство промышленности и торговли России. Данные огласили во время итоговой коллегии министерства в Екатеринбурге.

Отметим, что регион сохранил свою позицию в рейтинге. По итогам 2023 года Челябинская область также занимала седьмое место. Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область занимает второе место.

«2024 год стал во многом определяющим как для страны, так и для Южного Урала. Наши промышленные предприятия оперативно реагируют на внешние изменения, продолжая даже в непростых экономических условиях запускать новые производства, наращивать выпуск востребованной продукции, модернизировать мощности, вкладываться в научные разработки, создавая уже не импортозамещающие, а импортоопережающие изделия. Правительство области активно поддерживает их начинания, усиливая курс на ускоренное технологическое развитие региона и стимулируя проникновение передовых технологий во все сферы экономики и промышленности. Будем планомерно продолжать работу по внедрению инновационных технологий с акцентом на цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производств», — прокомментировал итоги рейтинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Оценка работы команд шла по 42 показателям в шести блоках. Высокие места у Челябинской области по взаимодействию с промышленным комплексом (5), мерам поддержки предприятий (4), развитию кадрового потенциала (3).

Сегодня в Челябинской области успешно работает комплексная система господдержки промышленности: от появления идеи и создания первых пилотных экземпляров до запуска готового изделия в серию. В регионе успешно реализуются федеральные программы и создаются собственные меры поддержки.

В 2025 году на государственную поддержку промышленного комплекса в областном бюджете выделено более 1 млрд рублей, большая часть из которых доводится до предприятий через различные механизмы регионального Фонда развития промышленности. Недавно по распоряжению губернатора Алексея Текслера он был докапитализирован на 250 млн рублей, что позволит поддержать инвестпроекты большего числа предприятий.

Челябинский фонд разработал и реализует одну из самых разнообразных и емких сеток программ льготного заемного финансирования. Кроме того, южноуральские производители имеют возможность возместить часть своих затрат на покупку оборудования, реализацию совместных инвестпроектов как участники промышленных кластеров, на проведение НИОКРов, что крайне важно для достижения технологического суверенитета.