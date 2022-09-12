Самый высокий совокупный доход (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции, в Москве. Здесь начальникам отделов и подразделений платят в среднем 198 287 рублей.
На втором месте — Приморский край (160 000 рублей).
На третьем — Санкт-Петербург (131 132 рубля).
На четвертом месте оказались наши соседи — Свердловская область (120 000 рублей).
Замыкает пятерку Московская область (113 646 рублей).Челябинская область заняла 42-е место: доход руководителей отделов и подразделений в регионе составляет в среднем 70 000 рублей.