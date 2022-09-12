Челябинская область заняла 42‑е место по уровню реальных зарплат руководителей

Между тем в первую пятерку попали наши соседи

Российская онлайн-платформа рекрутинга hh.ru представила рейтинг реальных зарплат руководителей по регионам. Челябинская область оказалась в нем на 42-м месте.

Самый высокий совокупный доход (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции, в Москве. Здесь начальникам отделов и подразделений платят в среднем 198 287 рублей.

На втором месте — Приморский край (160 000 рублей).

На третьем — Санкт-Петербург (131 132 рубля).

На четвертом месте оказались наши соседи — Свердловская область (120 000 рублей).

Замыкает пятерку Московская область (113 646 рублей).

Челябинская область заняла 42-е место: доход руководителей отделов и подразделений в регионе составляет в среднем 70 000 рублей.