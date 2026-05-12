Челябинская область заняла 19‑е место в России по доступности электроэнергии

На Южном Урале она дешевле, чем в среднем по стране

Челябинская область заняла 19‑ю строчку в рейтинге регионов РФ по доступности электричества, составленном аналитиками РИА «Новости». Исследование основывалось на данных ЕМИСС, Росстата и региональных поставщиков электроэнергии, сообщает портал Om1.ru.

Главный показатель рейтинга — количество киловатт-часов, которое можно купить на среднемесячную чистую зарплату. Для расчетов использовались одноставочные тарифы для квартир без электроплит.

Сто кВт/ч в Челябинской области стоят 484 рубля. Средней зарплаты жителя региона хватило бы на 14 507 кВт/ч. Это чуть меньше, чем в среднем по России. По стране этот показатель составляет 14 649 кВт/ч.

При этом средний тариф в России выше (595 рублей за 100 кВт/ч). Это означает, что челябинское электричество дешевле.

Безусловный лидер рейтинга — Иркутская область (180 рублей за 100 кВт/ч). Там на среднюю зарплату можно приобрести 45 997 кВт/ч. В первой тройке также ЯНАО (36 003 кВт/ч) и ХМАО (27 487 кВт/ч) — тариф в обоих округах составляет 429 рублей.

Самые низкие показатели доступности — в Калмыкии (6435 кВт/ч), Ивановской области (7006 кВт/ч) и Ингушетии (7015 кВт/ч).