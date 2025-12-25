Челябинская область заняла 11‑е место в России по спросу на загородные дома для отпуска

В стране наблюдается бум на аренду коттеджей

Сервис «Авито Путешествия» подвел итоги 2025 года. Челябинская область показала заметный рост популярности у туристов, предпочитающих отдых на природе, и поднялась на 11-е место в национальном рейтинге по бронированию загородных домов.

Главный тренд года — бум на аренду загородного жилья. Спрос на него рос в 2,5 раза активнее, чем на городские квартиры. Лидером здесь, как и год назад, остается Карелия, следом идут Краснодарский край и Крым, который совершил мощный рывок вперед.

Челябинская область, улучшив свою позицию на одну строчку, вошла в компанию самых востребованных регионов для отдыха за городом, обогнав, например, Тверскую область и Ставропольский край.

В сегменте посуточной аренды квартир картина немного иная. Здесь в топ-15 от УрФО представлена соседняя Свердловская область (9-е место). Самыми популярными у россиян для таких поездок остаются Подмосковье, Ленобласть и Краснодарский край.

«К 2030 году объем рынка жилья для отпуска может превысить 2 триллиона рублей. Путешественники стали чаще менять маршруты, выбирать малые города и ездить на фестивали», — прокомментировал директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.