Челябинская область занимает третье место в России по производству куриного яйца

На одной из птицефабрик региона планируют нарастить выпуск до миллиарда яиц в год

Челябинская область подтверждает статус одного из аграрных лидеров страны, занимая третье место в России по производству куриного яйца. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в ходе прямой линии с жителями региона.

Особую роль в отрасли играет компания «Чепфа». Только одна птицефабрика ежегодно производит около 900 миллионов яиц, что составляет почти половину областного объема.

«Мы планируем, что в течение нескольких лет выйдем на миллиард только на одной фабрике», — отметил глава региона.

Параллельно в области развивается стратегическое направление генетики в птицеводстве. Челябинская область входит в число немногих субъектов страны, где идет работа над созданием отечественного кросса птицы «Смена-9» для импортозамещения. В прошлом году в Кизильском районе уже открылся первый репродуктор первого порядка. Для научного сопровождения проекта в Троицком филиале аграрного университета построена современная лаборатория.

Губернатор подчеркнул, что продовольственная безопасность является основой суверенитета страны.

«Сегодня мы кормим себя сами во многом, и Челябинская область является лидером в агропромышленном секторе в Уральском федеральном округе», — резюмировал Алексей Текслер.