Челябинская область занимает особое место в развитии атомной промышленности

80 лет назад эта технологичная отрасль начала быстрыми темпами развиваться на Южном Урале

Сегодня, 28 сентября, в России отмечают День работника атомной промышленности. Эта отрасль — символ научного и технологического лидерства России, а Челябинская область занимает особое место в ее истории. Именно в южноуральских ЗАТО был выкован ядерный щит страны, сформированы уникальные исследовательские и производственные коллективы.

«Мирный атом во многом обеспечивает энергетическую независимость нашей Родины, открывает новые горизонты для науки, медицины, космоса и целого ряда других сфер»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что сегодня атомная отрасль служит базой для научных и инженерных прорывов, а также дает уникальные возможности для самореализации молодым специалистам.

Алексей Текслер поблагодарил ветеранов отрасли за огромный вклад в ее развитие, а нынешним работникам пожелал новых успехов.

К 80-летию отечественной атомной промышленности журналисты ИА «Первое областное» собрали интересные факты о становлении южноуральских ЗАТО и развитии в них атомной отрасли.