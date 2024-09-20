Челябинская область за прошедшие пять лет ежедневно развивалась

Об этом сказал председатель Заксобрания региона Олег Гербер

Сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области. После церемонии председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер поделился с журналистами впечатлениями, отметив, что за прошедшие пять лет в области произошли изменения.



«На протяжении всех пяти лет наша область практически в ежедневном формате преображалась, менялась, развивалась. Я уверен, что каждый день работы губернатора на новом сроке будет такой же продуктивный. И мы с вами почувствуем, как каждый день область будет двигаться и развиваться еще дальше, а жители будут еще благополучнее», — сказал Олег Гербер.

Как прошла церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, смотрите здесь.