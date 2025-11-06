Челябинская область вышла в лидеры по стране в укреплении традиционных ценностей

На Совете при президенте РФ представили новые гражданские проекты, Южный Урал показал один из лучших результатов в стране

На заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте Владимире Путине директор «Дома народов России» Анна Полежаева представила трехуровневую систему проектов, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности. В своем выступлении она отдельно отметила регионы, полностью выполнившие комплекс мероприятий по укреплению традиционных ценностей. Челябинская область вошла в число лидеров.

Анна Полежаева обозначила три ключевых направления работы, которые объединяют народы России вокруг актуальных жизненных вопросов. Особое внимание в выступлении было уделено регионам, которые наиболее активно включились в работу. Челябинская область попала в пятерку «передовиков» наряду с Чечней, Свердловской областью, ХМАО-Югрой и Ленинградской областью.

«Несколько регионов уже внедрили у себя нашу ценностную программу. Теперь мы хотим, чтобы на основе архива „СВОИ. РФ“ говорили в каждой школе — это поможет диалогу между детьми и родителями. Мы сделали акцент на семье, собрали семейные истории, ведь жизнь — это главная ценность. И молодёжь сегодня тянется именно к таким живым историям, которые объединяют всех нас», — пояснила Анна Полежаева.

Также на заседании Совета по межнациональным ценностям президент Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2026 год Годом единства народов России. Участник программы «Герои Южного Урала» Алексей Рожков поддержал идею.