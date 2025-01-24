Челябинская область вышла в лидеры по числу побед в конкурсе президентских грантов

Поддержку получат 52 южноуральских проекта



Челябинская область вошла в тройку лидеров по количеству проектов — победителей в конкурсе Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба организации.

На первый конкурс Фонда президентских грантов 2025 года из Челябинской области было подано 275 заявок. В победителях оказались 52 проекта. Они получат поддержку, общая сумма которой составляет более 100 миллионов рублей. Проекты предусматривают софинансирование.

Самый «дорогой» проект у АНО «Звездный дождь». Он направлен на получение помощи детям с аутизмом. Поддержка составит более 14 миллионов рублей.

Популярными темами южноуральских проектов стали здоровье, спорт, социальное обслуживание граждан. Шесть проектов так или иначе связаны с Годом защитника Отечества. Они посвящены темам Победы, поддержке участников СВО и их семей, исторической памяти и патриотическому воспитанию.