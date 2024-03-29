Челябинская область вышла в финал Всероссийского конкурса видеороликов по благоустройству

Южноуральцев призывают отдать решающий голос

Ролик о достижениях Челябинской области по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» прошел в финал всероссийского конкурса. Всего в финал вышли 8 регионов — по одному от каждого федерального округа. Жителей области просят объединиться и отдать свой голос на финальном этапе.

Итоговое голосование стартовало сегодня, 29 марта, и продлится до 7:00 30 марта. Чтобы принять участие в голосовании, нужно перейти по ссылке или отсканировать QR‑код и выбрать среди представленных регионов Челябинскую область. А чтобы увеличить шансы на победу, южноуральцев призывают делиться с родными и близкими записью о голосовании в соцсетях.





Напомним, что за пять лет действия федерального проекта в регионе благоустроили почти 1700 территорий. Это парки, скверы, спортивные и детские площадки и многое другое.