Челябинская область вышла в финал премии креативных индустрий в двух номинациях

Итоги конкурса объявят 1 декабря

Челябинская область стала финалистом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий сразу в двух номинациях, сообщает АНО «Креативная экономика». Как креативный регион Южный Урал поборется за лидерство с Тюменской областью и республикой Башкортостан. В номинации «Агрокреаномика» на победу претендует Парижская неделя моды.

Победителей премии объявят 1 декабря 2025 года на торжественной церемонии в московском концертном зале «Зарядье».

Российская национальная премия в сфере креативных индустрий учреждена в 2021 году при поддержке администрации президента РФ и является главной отраслевой наградой страны. В 2025 году конкурс проводится уже в пятый раз, охватывая 11 номинаций, включая «Креативное событие», «Креативные инновации», «Культурный код» и другие.

Основная цель премии — повышение значимости креативного сектора экономики, популяризация деятельности российских представителей творческих индустрий, выявление и продвижение лучших региональных и федеральных практик. Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Креативная экономика».