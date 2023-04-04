Челябинская область вышла в финал конкурса молодежных турмаршрутов

Авторы проекта предлагают совершить путешествие по 5000‑летней истории металлургии на Южном Урале

Челябинская область стала финалистом всероссийского конкурса «Маршрут построен», где регионы презентуют свои туристические маршруты для молодых людей. Как сообщили в главном управлении молодежной политики области, наш регион представил на суд жюри проект «5 000 лет металлургии. Из глубины веков до современных технологий».

Организаторы определят лучшие российские туры для молодежи через голоса в социальной сети, а также с учетом мнения экспертов. Южноуральцев призывают принять участие в голосовании, которое продлится до полуночи грядущего четверга, 6 апреля.

Каждый тур представлен небольшой видеопрезентацией, где расписаны дни маршрута. Например, в Челябинской области четырехдневный тур рассчитан на ознакомление с металлургическим производством, историей Южного Урала (поселение Аркаим) и достопримечательностями двух крупнейших городов области — Челябинска и Магнитогорска.

«Молодые люди самостоятельно будут добывать камни и самоцветы, посетят золотые прииски, карьеры по добыче мрамора и медной руды. Также запланирована экскурсия на одно из крупнейших предприятий-производителей стальных труб в России с посещением уникального объекта — цеха „Высота 239“. В один из дней участники смогут посетить авторскую экскурсию „Магнитогорск — стальное сердце России“», — отмечают в управлении.

Отдать свой голос за южноуральский тур или за любой из понравившихся 19 маршрутов можно здесь. Предпочтение можно отдать только трем участникам. Организаторами «Маршрут построен» являются Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования РФ, общество «Знание» и АНО «Россия — страна возможностей».