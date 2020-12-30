Челябинская область вышла на плато по числу умерших и заразившихся коронавирусом

Минздрав региона озвучил свежую сводку на 30 декабря 2020 года

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 30 декабря в регионе официально подтверждены 35 тысяч 823 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено еще 305 больных человек. В том числе инфекцию обнаружили у одного школьника.



На лечении остаются 12 тысяч 698 человек, накануне выписали 96 южноуральцев.



«За минувшие сутки умерли 13 человек. Восемь из них не имели тяжелых сопутствующих заболеваний. Коронавирус оборвал жизни четырех женщин — 70, 79, 81 и 84 лет, а также четырех мужчин — 57, 62, 75 и 80 лет», — замечают в пресс-службе Минздрава Челябинской области.



От тяжелых сопутствующих недугов ушли из жизни еще пять человек:

— 57-летняя женщина с сахарным диабетом и постинфарктным кардиосклерозом;

— 83-летняя женщина с сахарным диабетом и диабетической нефропатией;

— 69-летняя пациентка с сахарным диабетом и атеросклерозом коронарных артерий;

— 72-летний мужчина с атеросклерозом церебральных сосудов и гипертонией;

— 67-летний мужчина с сахарным диабетом и атеросклероз коронарных артерий.



Можно сказать, что Челябинская область вышла на плато по числу заразившихся коронавирусом и по числу умерших.



Накануне власти Челябинской области заявили, что поликлиники уже начали составлять списки пожилых диабетиков и сердечников. Именно эти категории южноуральцев смогут привиться от коронавируса первыми, когда начнется вакцинация людей 60+.