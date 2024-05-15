Челябинская область восстановила отделение Соцфонда и службы занятости в Волновахе

Здания были разрушены от обстрела

Сегодня в Волновахе — городе, над которым шефствует Челябинская область, были торжественно открыты отделения Социального фонда и Службы занятости населения. Ранее они подверглись сильному обстрелу и были разрушены. Фотографии до и после позволяют понять, какая работа была проделана.





В рамках заключенного соглашения правительств Челябинской области и Донецкой Народной Республики южноуральские строители полностью восстановили основательно разрушенное артиллерийскими обстрелами здание. Работы длились около года.





Челябинская область также закупила всю необходимую мебель и оборудование. В отремонтированных зданиях отделения Социального фонда России и службы занятости населения уже начат прием жителей Волновахского района.

«Было прямое попадание снаряда в задние и обрушение межэтажного перекрытия, а также семь попаданий в кровлю. Также была повреждена система отопления и остекление. В ходе работ выполнен демонтаж поврежденных элементов здания, восстановлены кирпичная кладка и перекрытия, инженерные системы, смонтирована новая кровля. Наши строители провели внутреннюю отделку помещений, установили новые окна, благоустроили прилегающую территорию», — рассказал заместитель главы Волновахского района, руководитель группы Челябинской области в ДНР Дмитрий Гатов.

В торжественном открытии приняли участие руководители волновахского отделения Социального фонда России и службы занятости населения, а также представитель группы Челябинской области в ДНР Михаил Подобед.