Челябинская область восстановила многоквартирный дом в Авдеевке к годовщине освобождения

Ключи от квартир жителям выдал глава ДНР Денис Пушилин

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К годовщине освобождения Авдеевки Челябинская область восстановила разрушенный многоквартирный дом. Глава ДНР Денис Пушилин и заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев уже вручили жителям ключи от отремонтированных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В доме отремонтировали стены, кровлю, окна и двери, полностью заменили инженерные коммуникации, сделали чистовую отделку, установили сантехнику, мебель и бытовую технику. Возле подъездов поставили лавочки и урны.

«Сегодня ровно год, как Авдеевка освобождена от неонацистов. Замечательно, что к этой дате жители получили ключи от обновленных квартир. Мы продолжим эту работу. Восстановление жилых домов, инфраструктуры и социальных объектов — наш вклад в будущее города и его жителей. Мы гордимся тем, что южноуральцы внесли свой вклад в эту общую победу», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, с первых дней освобождения Челябинская область взяла шефство над Авдеевкой. На сегодня регион продолжает восстанавливать инфраструктуру ДНР, включая ремонт административных зданий и социальных объектов.