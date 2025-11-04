Челябинская область восстановила 82 объекта на подшефных территориях ДНР

Регион уже инвестировал 4 млрд рублей в Ясиноватую, Волноваху и Авдеевку

Челябинская область инвестировала четыре миллиарда рублей в восстановление подшефных территорий — Ясиноватой, Волновахе и Авдеевке. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в телемарафоне «Все для Победы!».

Всего восстановили уже 82 объекта, половина — в Волновахе и Ясиноватой. Впервые в этом году сдали два дома для жителей села Авдеевки, они уже получили ключи.

«Конечно, на нашей новой территории мы относимся к своей работе как к почетной миссии, несмотря на все сложности, которые есть. Понятно, мы развиваем наш регион и средств лишних не бывает, но, повторюсь, мы считаем важным поддерживать наших земляков, людей, которые являются частью русского мира и будем эту работу дальше продолжать», — отметил глава региона.

Напомним, Челябинская область активно восстанавливает инфраструктуру в подшефных территориях ДНР. В этом году регион взял на себя обязательства во восстановлению 30 объектов в Ясиноватском муниципальном округе.