Челябинская область восстанавливает дома и общественные пространства в Ясиноватой

Работы проводятся на постоянном контроле у губернатора Алексея Текслера

Челябинская область продолжает реализовывать проекты по благоустройству в Ясиноватском муниципальном округе. Губернатор Алексей Текслер держит этот вопрос на постоянном контроле. Ход ремонтно-восстановительных работ проверил замгубернатора Алексей Лазарев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Челябинская область, выступая в роли региона-шефа, проводит в 2025 году в Ясиноватском муниципальном округе ДНР масштабные работы на 25 многоквартирных домах, двух общественных пространствах. Также область меняет водовод протяженностью почти 1,5 километра и водонапорное оборудование.





«Продолжаем работы по восстановлению жилых многоквартирных домов и общественных пространств в Ясиноватском муниципальном округе. Наша задача — обеспечить комфортные условия для жизни каждого жителя, и мы готовы работать в этом направлении», — отметил Александр Лазарев.

Замгубернатора проинспектировал ход восстановительных работ в жилом доме №1 в 3-м микрорайоне. Там проводится замена кровли, монтаж электросетей и установка лифтового оборудования. В домах №15 и №16 в 103-м микрорайоне устанавливаются входные группы. Работы планируют завершить осенью.





Также Александр Лазарев осмотрел игровую площадку возле детской поликлиники, где установлены новые качели, лавочки, горки и игровые комплексы. Работы выполнены на 90%, их завершат до конца осени. Также в Ясиноватой при поддержке Челябинской области оборудовали детским комплексом входную группу парка Железнодорожников. В парке Машиностроителей подготовили площадки под асфальтирование, на которых будут расположены спортивные и игровые комплексы, площадка для выгула собак, амфитеатр и рампы для скейтбординга.