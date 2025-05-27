Челябинская область восстанавливает Авдеевку

72 семьи получили новые квартиры после масштабной реконструкции

В Авдеевке Донецкой Народной Республики состоялось заселение второго многоквартирного дома, полностью восстановленного силами Челябинской области. Это крупный проект, реализованный по инициативе губернатора Алексея Текслера, предоставивший жилье 72 семьям, вынужденно проживавшим в ненадлежащих условиях во время боевых действий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Завершение работ приурочено к успешному опыту восстановления первого дома в феврале этого года.

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев, временно исполняющий обязанности председателя правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков и заместитель главы администрации города Ясиноватая Александр Пеняев лично передали жителям ключи от отремонтированных квартир. Детям новоселов были вручены подарки. Среди них — трехлетняя Кира, родившаяся во время боевых действий в Авдеевке.

Масштабная реконструкция включала в себя полный ремонт кровли, замену окон, усиление балконных плит и восстановление всех инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализация). Квартиры полностью отремонтированы: окрашены стены, установлены натяжные потолки, положен линолеум и кафель, смонтирована новая сантехника. Каждая квартира обставлена новой мебелью и бытовой техникой (шкаф, тумба, стол, стулья, кухонный гарнитур, холодильник и электроплита). Придомовая территория также благоустроена.

«Сегодня мы не просто передаем ключи от квартир, мы возвращаем людям надежду и веру в будущее. Видеть счастливые лица детей, таких как маленькая Кира, которая сама открыла дверь в свою обновленную квартиру, — это бесценно. Завершение работ по восстановлению этого дома — это лишь один из этапов помощи Донбассу со стороны Челябинской области. Мы намерены и дальше оказывать всестороннюю поддержку в восстановлении жилья и социальной инфраструктуры региона», — отметил Александр Лазарев.

В настоящее время ведутся работы по замене водовода, благоустройству общественных территорий и восстановлению 24 объектов жилого фонда, пострадавших от обстрелов. Все работы находятся под личным контролем губернатора Алексея Текслера.