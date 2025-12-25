Челябинская область вошла в топ регионов по потерям питомцев в Новый год

Прошлой зимой у южноуральцев сбежали 180 собак и кошек

Челябинская область вошла в неутешительный топ: регион занимает восьмую строчку рейтинга по количеству потерявшихся животных в новогодние праздники. В прошлом году эта цифра составила 180 питомцев. По оценкам аналитиков Всероссийской системы защиты питомцев Pet911, в эти каникулы число потеряшек увеличится на 7%, по России это число может дойти до 7 тысяч 200 питомцев.

В прошлом году от южноуральцев сбежали 123 собаки и 57 кошек. Основной причиной исчезновений остаются фейерверки и петарды, звук которых вызывает у животных панику. Собаки срываются с поводков, убегают через незакрытые двери или даже выпрыгивают из окон.

«Если ваш питомец склонен к тревожности, проконсультируйтесь с ветеринаром о возможности применения успокоительных препаратов. Начинать их прием нужно за несколько дней до праздников, а не в момент, когда животное уже напугано. Также рекомендую проверить актуальность информации на адреснике или чипе — это значительно повышает шансы на возвращение питомца домой», — рассказала ветврач Анна Кузнецова.

Зоопсихологи рекомендуют создать для животного «безопасное место» в квартире — тихий угол, где оно сможет пережить шум салютов. В праздничные дни прогулки с собаками лучше сократить до минимума и выходить только на поводке в светлое время суток.

Эксперты также призывают владельцев заранее сделать свежие фотографии питомца, обновить контакты на адреснике и никогда не оставлять животное без присмотра во время массовых гуляний. А закрытые окна и двери позволят сохранить в доме кошек. Если питомец все-таки потерялся, нужно сразу разместить объявления в интернете, оповестить соседей, развесить листовки и обзвонить местные приюты.

Напомним, с 1 января 2026 года жители Челябинской области должны чипировать своих питомцев.