Челябинская область вошла в топ регионов по количеству самозапретов на кредиты

Их оформили уже свыше 160 тысяч южноуральцев

Челябинская область вошла в топ-10 регионов по оформленным самозапретам на кредиты. За первые две недели работы сервиса их установили 160,4 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

Первую позицию рейтинга заняла Москва, в столице на самозапрет решились 663,6 тысячи человек. Далее идут Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Свердловская и Ростовская области, Краснодарский край и Татарстан. Челябинская область оказалась на девятой строчке. Замыкает десятку Нижегородская область.

Всего с 1 по 16 марта самозапреты решили установить 6,2 миллиона россиян, 91% из них выбирают формат полного запрета. Также за этот же период свыше 50 тысяч граждан успели направить заявление на снятие самозапрета.