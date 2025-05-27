Челябинская область вошла в топ регионов, где в библиотеках берут цифровые книги

Южноуральцы чаще других брали электронные и аудиокниги в библиотеках

Челябинская область попала в рейтинг регионов, где в библиотеках любят брать цифровые книги. Южный Урал занял третью строчку после Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в сервисе «Литрес Библиотеки».

Самыми популярными жанрами электронных и аудиокниг по России стали современные детективы, психология, триллеры, отечественная и зарубежная современка, любовные романы и фэнтези. Чаще всего по абонементу в библиотеках на 14 дней брали цифровые книги «Убийства и кексики» Питера Боланда, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой и «К себе нежно» Ольги Примаченко.

В топ авторов попали Татьяна Устинова, Елена Михалкова, Татьяна Мужицкая, Майк Омер и Фредерик Бакман. В десятку популярных писателей еще попали Сергей Лукьяненко, Виктор Дашкевич, Серж Винтеркей, Александра Маринина и Людмила Мартова.