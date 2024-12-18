Челябинская область вошла в топ городов по ликвидации незаконных свалок

Регион занял третье место, очистив 914 объектов

Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по количеству ликвидированных несанкционированных свалок по итогам 2023 года. Как сообщают в Росстате, за год было очищено 914 стихийных мусорных завалов.

Регион занял третье место, на первых позициях оказались Рязанская и Московская области. Также Челябинская область возглавила рейтинг субъектов УрФО по этому показателю, на втором месте Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем в 315 свалок.

В Челябинской области ликвидация стихийных свалок началась с 2022 года. Работы идут по поручению Алексея Текслера в рамках партийного проекта партии «Единая Россия» — «Генеральная уборка 74».

Также в 2024 году региональные Минэкологии и Минцифры объединились и разработали интерактивную карту свалок, которая позволяет оценивать текущее состояние объектов.